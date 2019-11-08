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08 ноября 2019, пятница, 17:18 40
Силовые структуры 2019-11-08T17:24:30+02:00
Українські Новини
Дубневич вышел из СИЗО после внесения 90 млн гривен залога

Дубневич вышел из СИЗО после внесения 90 млн гривен залога

СИЗО, Ярослав Дубневич, Внесение залога, Станислав Пелюк
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.

Депутат Верховной Рады Ярослав Дубневич (группа "За будущее") вышел из СИЗО после внесения 90 млн гривен залога.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Станислав Пелюк.

"Да, он вышел", - сказал адвокат.

По его словам, необходимый залог собрали и внесли за Дубневича.

Адвокат не уточнил, кто вносил залог.

Как сообщали Українськi Новини, Рада сняла неприкосновенность с депутата Дубневича ("За будущее") и разрешила привлечь его к уголовной ответственности.

По версии следствия, действия депутата повлекли убытки государства в размере 93,277 млн гривен.

Также Ярославу Дубневичу НАБУ вручило подозрение в причастности к завладению 93 млн гривен госсредств. 


Кроме того, НАБУ и САП просили суд арестовать депутата Дубневича

2 октября суд отказался арестовывать Дубневича и отпустил его под залог в 100 миллионов. 

Однако 7 ноября суд взял Дубневича под стражу и установил залог 90 млн гривен. 

29 октября у братьев Дубневичей проводились обыски в рамках дела об отмывании и легализации более 2 млрд гривен. 

Больше новостей о: СИЗО Ярослав Дубневич Внесение залога Станислав Пелюк

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