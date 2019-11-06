ГБР начало расследовать угрозы Федины Зеленскому

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против депутата Верховной Рады Софии Федины ("Европейская солидарность") в связи с ее высказываниями в адрес Президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

"Следователями Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование уголовного производства... от 28.10.2019. Сведения в Единый реестр досудебных расследований были внесены Генеральной прокуратурой Украины по заявлению народного депутата Украины о возможном совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 109, ст. 112 УК Украины", - сказано в нем.

Таким образом, ГБР расследует возможное посягательство на жизнь государственного деятеля, а также возможные действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Отмечается, что Генпрокуратура поручила центральному аппарату Государственного бюро расследований провести досудебное расследование в данном производстве.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Рады от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту высказываний Фединой и волонтера Маруси Зверобой в адрес Президента Владимира Зеленского.

Ранее "Слуга народа" вышла всей фракцией к трибуне Рады требовать наказания для депутата Федины за угрозы Зеленскому.

В свою очередь Федина заявила, что ее слова были предупреждением, и она вовсе не пытается угрожать Президенту Украины.