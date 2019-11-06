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06 ноября 2019, среда, 10:20 741 Документ
Политика 2019-11-06T10:23:47+02:00
Українські Новини
ГБР начало расследовать угрозы Федины Зеленскому

ГБР начало расследовать угрозы Федины Зеленскому

Верховная Рада, Генпрокуратура, Слуга народа, ГБР, София Федина
София Федина.
София Федина.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против депутата Верховной Рады Софии Федины ("Европейская солидарность") в связи с ее высказываниями в адрес Президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

"Следователями Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование уголовного производства... от 28.10.2019. Сведения в Единый реестр досудебных расследований были внесены Генеральной прокуратурой Украины по заявлению народного депутата Украины о возможном совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 109, ст. 112 УК Украины", - сказано в нем.

Таким образом, ГБР расследует возможное посягательство на жизнь государственного деятеля, а также возможные действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Отмечается, что Генпрокуратура поручила центральному аппарату Государственного бюро расследований провести досудебное расследование в данном производстве.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Рады от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту высказываний Фединой и волонтера Маруси Зверобой в адрес Президента Владимира Зеленского.

Ранее "Слуга народа" вышла всей фракцией к трибуне Рады требовать наказания для депутата Федины за угрозы Зеленскому.

В свою очередь Федина заявила, что ее слова были предупреждением, и она вовсе не пытается угрожать Президенту Украины.

Больше новостей о: Верховная Рада Генпрокуратура Слуга народа ГБР София Федина

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