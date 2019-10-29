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29 октября 2019, вторник, 13:28 13
Верховная Рада и партии 2019-10-29T13:28:26+02:00
Українські Новини
"Слуга народа" вышла всей фракцией к трибуне Рады требовать наказания для депутата Федины за угрозы Зеленскому

"Слуга народа" вышла всей фракцией к трибуне Рады требовать наказания для депутата Федины за угрозы Зеленскому

Верховная Рада, Владимир Зеленский, Партия

Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну в Верховной Раде с целью разобраться с высказыванием депутата от партии "Евросолидарность" из-за того, что Федина угрожала Зеленскому, сообщает LB.ua.

Депутаты обратились к правоохранительным органам с требованием расследовать высказывания депутата Софии Федины о президенте Владимире Зеленском

"Вчера мы как фракция, решили обратиться к правоохранительным органам дать оценку таким призывам", - заявил депутат Никита Потураев в окружении коллег возле парламентской трибуны в ходе утреннего заседания.

"Слуга народа". Скриншот: YouTube/LB official channel

Он также заявил о "недопустимости пожелания смерти или убийства любому человеку и гражданину Украину, независимо от того: президент это или нет". Его выступление "Слуги народа" сопровождали аплодисментами.

В то же время, нардепы из "Евросолидарности" из зала потребовали извинения за шутку о сгоревшем доме эк-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Как сообщали Українські Новини, Федина заявила, что ее слова были предупреждением, и она вовсе не пытается угрожать Президенту Украины. Во время разгорания сканадала, "Евросолидарность" заступилась за своего депутата.

Больше новостей о: Верховная Рада Владимир Зеленский Партия "Слуга народа" Евросолидарность София Федина

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