ГПУ начала расследовать как депутат Федина угрожала Зеленскому

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту высказываний депутата Верховной Рады Софии Фединой ("Европейская солидарность"), которая пожелала Зеленскому "на своей шкуре ощутить все прилеты", и волонтера Маруси Зверобой в адрес Президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в сообщении депутата Рады от фракции "Слуга народа" Александра Качуры в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Передайте кто-то Зверобой и Фединой номер уголовного производства, по их призывам к убийству человека и свержения государственной власти", - написал он. Также Качур добавил фото с номером уголовного производства. Скриншот: Олександр Качура\/Фейсбук Как сообщали Українськi Новини, "Слуга народа" вышла всей фракцией к трибуне Рады требовать наказания для депутата Федины за угрозы Зеленскому. Ранее Федина заявила, что ее слова были предупреждением, и она вовсе не пытается угрожать Президенту Украины. Во время разгорания сканадала, "Евросолидарность" заступилась за своего депутата. Также Федина заявила, что она не угрожала Зеленскому, а предупредила.