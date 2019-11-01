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01 ноября 2019, пятница, 12:31 302
Судебная власть 2019-11-01T12:52:04+02:00
Українські Новини
ГПУ начала расследовать как депутат Федина угрожала Зеленскому

ГПУ начала расследовать как депутат Федина угрожала Зеленскому

ГПУ, Владимир Зеленский, София Федина, Маруся Зверобой
Федина София. Фото: galinfo
Федина София. Фото: galinfo

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту высказываний депутата Верховной Рады Софии Фединой ("Европейская солидарность"), которая пожелала Зеленскому "на своей шкуре ощутить все прилеты", и волонтера Маруси Зверобой в адрес Президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в сообщении депутата Рады от фракции "Слуга народа" Александра Качуры в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Передайте кто-то Зверобой и Фединой номер уголовного производства, по их призывам к убийству человека и свержения государственной власти", - написал он.

Также Качур добавил фото с номером уголовного производства.

Скриншот: Олександр Качура/ФейсбукСкриншот: Олександр Качура/Фейсбук

Как сообщали Українськi Новини, "Слуга народа" вышла всей фракцией к трибуне Рады требовать наказания для депутата Федины за угрозы Зеленскому.

Ранее Федина заявила, что ее слова были предупреждением, и она вовсе не пытается угрожать Президенту Украины. Во время разгорания сканадала, "Евросолидарность" заступилась за своего депутата.

Также Федина заявила, что она не угрожала Зеленскому, а предупредила.

Больше новостей о: ГПУ Владимир Зеленский София Федина Маруся Зверобой

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