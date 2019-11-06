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06 листопада 2019, середа, 10:20 76
Політика 2019-11-06T12:00:03+02:00
Українські Новини
ДБР почало розслідувати погрози Федини Зеленському

ДБР почало розслідувати погрози Федини Зеленському

Генпрокуратура, Верховна Рада, ДБР, Партія
Софія Федина.
Софія Федина.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти депутата Верховної Ради Софії Федини ("Європейська солідарність") у зв'язку з її висловлюваннями на адресу Президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин.

"Слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження... від 28.10.2019. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено Генеральною прокуратурою України за заявою народного депутата України про можливе скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109, ст. 112 КК України", - сказано в ньому.

Таким чином, ДБР розслідує можливе посягання на життя державного діяча, а також можливі дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Наголошується, що Генпрокуратура доручила центральному апарату Державного бюро розслідувань провести досудове розслідування у даному виробництві.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини та волонтера Марусі Звіробій на адресу Президента Володимира Зеленського.

Раніше "Слуга народу" вийшла всією фракцією до трибуни Ради вимагати покарання для депутата Федини за погрози Зеленському.

У свою чергу Федина заявила, що її слова були попередженням, і вона зовсім не намагається погрожувати Президентові України.

Більше новин про: Генпрокуратура Верховна Рада ДБР Партія "Слуга народу" Софія Федина

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