Федина заявила, что она не угрожала Зеленскому, а предупредила

Депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" София Федина считает свои высказывания в адрес Президента Владимира Зеленского предупреждением, а не угрозой.

Об этом она сообщила журналистам, передают Українські Новини.

"Мои слова были предупреждением, что не стоит купаться только в своей теплой ванне, а нужно слушать людей, которые имеют свою точку зрения, особенно слушать военных, ветеранов, людей, которые пять лет подряд спасали это государство", - сказала Федина.

Депутат считает угрозой безопасности выступление депутата Рады от "Слуги народа" Евгения Шевченко на российском федеральном канале.

Член "Евросолидарности" заявила об информационной атаке российских ботов и пророссийских блогеров.

"Знаете, если у нас в государстве отсутствует свобода мысли, свобода слова, каждое высказывание, которое касается безопасности государства, является преступлением, то тогда я скажу, что мы скатываемся к тоталитарному государству. В моих словах не было ничего такого, разве что он боится девочек", - подчеркнула она.

Депутат от фракции "Европейская солидарность" София Федина, которая в прямом эфире обсуждала варианты гибели Зеленского, заявила, что Зеленский не имеет права оскорблять защитников Украины

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" обратится к правоохранителям за высказывания Федины в адрес Зеленского.



Также в "Евросолидарности" прокомментировали высказывания Федины.