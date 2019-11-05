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05 ноября 2019, вторник, 10:29 109
Верховная Рада и партии 2019-11-05T10:40:55+02:00
Українські Новини
Депутат Бужанский хочет вызвать в Раду генпрокурора для отчета по расследованию дел Порошенко и Стерненко

Депутат Бужанский хочет вызвать в Раду генпрокурора для отчета по расследованию дел Порошенко и Стерненко

генеральный прокурор Украины, Руслан Рябошапка, Сергей Стерненко, Петр Порошенко, Партия
Максим Бужанский.
Максим Бужанский.

Депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский намерен в ближайшее время предложить Раде вызвать генерального прокурора Руслана Рябошапку, которому собирают подписи за выражение недоверия, для отчета по делам бывшего Президента Петра Порошенко и ультраправого активиста Сергея Стерненко. Об этом Бужанский написал в своем Telegram-канале.

"Товарищи, планирую в ближайшее время предложить Раде вызвать Генпрокурора Рябошапку в парламент, для отчета по блокируемым им делам Стерненко и Порошенко", - написал Бужанский.

Депутат добавил, что все те, кто не успел вступить с ним в тайную переписку, но очень хотел, смогут задать свои вопросы вживую.

Как сообщали Українські Новини, Яременко заставил извиниться пранкер, который притворялся Рябошапкой. Также пранкер "Джокер" обсуждал с депутатом Радуцким зарплату в конвертах для "слуг народа".

Тем временем депутат Поляков заявил, что его хотят исключить из фракции "Слуга народа" за сбор подписей за оставку генпрокурора Рябошапки, а мать убитого писателя Бузины попросила генпрокурора Рябошапку о личном приеме. Кроме того, в СБУ расследуют дело Стерненко как убийство и нанесение умышленных телесных повреждений, а в ГБР посчитали, сколько раз Порошенко не явился на допрос.

Больше новостей о: генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка Сергей Стерненко Петр Порошенко Партия "Слуга народа"

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