Депутат Бужанський хоче викликати в Раду генпрокурора для звіту з розслідування справ Порошенка і Стерненка

Депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський має намір найближчим часом запропонувати Раді викликати генерального прокурора Руслана Рябошапку, якому збирають підписи за висловлення недовіри написав у своєму Telegram-каналі.

"Товариші, планую найближчим часом запропонувати Раді викликати Генпрокурора Рябошапку до парламенту для звіту по блокованим ним справах Стерненка і Порошенка", - написав Бужанський.

Депутат додав, що всі ті, хто не встиг вступити з ним у таємну переписку, але дуже хотів, зможуть поставити свої питання наживо.

Як повідомляли Українські Новини, Яременко змусив вибачитися пранкер, який прикидався Рябошапкою. Також пранкер "Джокер" обговорював з депутатом Радуцьким зарплату в конвертах для "слуг народу".

Тим часом депутат Поляков заявив, що його хочуть виключити з фракції "Слуга народу" за збір підписів за відставку генпрокурора Рябошапки, а мати вбитого письменника Бузини попросила генпрокурора Рябошапку про особистий прийом. Крім того, в СБУ розслідують справу Стерненка як вбивство та нанесення умисних тілесних ушкоджень, а в ДБР порахували, скільки разів Порошенко не з'явився на допит.