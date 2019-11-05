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05 листопада 2019, вівторок, 10:29 5
Верховна Рада і партії 2019-11-05T10:43:08+02:00
Українські Новини
Депутат Бужанський хоче викликати в Раду генпрокурора для звіту з розслідування справ Порошенка і Стерненка

Депутат Бужанський хоче викликати в Раду генпрокурора для звіту з розслідування справ Порошенка і Стерненка

Руслан Рябошапка, Генеральний прокурор України, Сергій Стерненко, Партія
Максим Бужанський.
Максим Бужанський.

Депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський має намір найближчим часом запропонувати Раді викликати генерального прокурора Руслана Рябошапку, якому збирають підписи за висловлення недовіри для звіту у справах колишнього Президента Петра Порошенка і ультраправого активіста Сергія Стерненкв. Про це Бужанський написав у своєму Telegram-каналі.

"Товариші, планую найближчим часом запропонувати Раді викликати Генпрокурора Рябошапку до парламенту для звіту по блокованим ним справах Стерненка і Порошенка", - написав Бужанський.

Депутат додав, що всі ті, хто не встиг вступити з ним у таємну переписку, але дуже хотів, зможуть поставити свої питання наживо.

Як повідомляли Українські Новини, Яременко змусив вибачитися пранкер, який прикидався Рябошапкою. Також пранкер "Джокер" обговорював з депутатом Радуцьким зарплату в конвертах для "слуг народу".

Тим часом депутат Поляков заявив, що його хочуть виключити з фракції "Слуга народу" за збір підписів за відставку генпрокурора Рябошапки, а мати вбитого письменника Бузини попросила генпрокурора Рябошапку про особистий прийом. Крім того, в СБУ розслідують справу Стерненка як вбивство та нанесення умисних тілесних ушкоджень, а в ДБР порахували, скільки разів Порошенко не з'явився на допит.

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