В ГБР посчитали, сколько раз Порошенко не явился на допрос

Бывший президент Украины, депутат от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пять раз не явился на назначенные допросы в Государственное бюро расследований. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в эфире "Радио Свобода" сегодня, 30 октября. Так, Труба заявил, что Порошенко "фигурирует, является участником или, возможно, будет участником" в 13 производствах. "В этих уголовных производствах он неоднократно вызывался и вызывается в качестве свидетеля. 15 раз экс-президент Петр Порошенко не явился на допросы... На мой взгляд, он использует свой статус народного депутата, поскольку мы не можем применить принудительный привод. Но это до января 2020 года", – сказал Труба. Также Труба рассказал, что уголовные производства, связанные с экс-президентом, "находятся на разных этапах и на разных стадиях". "Сложность в расследовании этих уголовных производств заключается в том, что у нас, в ГБР, отсутствуют собственные оперативные подразделения, и поэтому мы во многих своих действиях зависимы от других правоохранительных органов", – отметил Труба. Как сообщали Українські Новини, ГБР просит журналистов помочь расследовать дела против Порошенко. Ранее, 16 октября, Порошенко в очередной раз не явился на допрос в ГБР.