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30 октября 2019, среда, 21:55 26
Политика 2019-10-30T21:55:31+02:00
Українські Новини
В ГБР посчитали, сколько раз Порошенко не явился на допрос

В ГБР посчитали, сколько раз Порошенко не явился на допрос

Допрос, Роман Труба, ГБР, Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко

Бывший президент Украины, депутат от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пять раз не явился на назначенные допросы в Государственное бюро расследований. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в эфире "Радио Свобода" сегодня, 30 октября.

Так, Труба заявил, что Порошенко "фигурирует, является участником или, возможно, будет участником" в 13 производствах.

"В этих уголовных производствах он неоднократно вызывался и вызывается в качестве свидетеля. 15 раз экс-президент Петр Порошенко не явился на допросы... На мой взгляд, он использует свой статус народного депутата, поскольку мы не можем применить принудительный привод. Но это до января 2020 года", – сказал Труба.

Также Труба рассказал, что уголовные производства, связанные с экс-президентом, "находятся на разных этапах и на разных стадиях".

"Сложность в расследовании этих уголовных производств заключается в том, что у нас, в ГБР, отсутствуют собственные оперативные подразделения, и поэтому мы во многих своих действиях зависимы от других правоохранительных органов", – отметил Труба.

Как сообщали Українські Новини, ГБР просит журналистов помочь расследовать дела против Порошенко.

Ранее, 16 октября, Порошенко в очередной раз не явился на допрос в ГБР.

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