Пранкер "Джокер" обсуждал с депутатом Радуцким зарплату в конвертах для "слуг народа"

Пранкер под ником "Джокер", который уже разыграл депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко, опубликовал переписку, в которой обсуждал с главой Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаилом Радуцким (фракция "Слуга народа") получение депутатами денег в конвертах.

Об этом говорится в Telegram-канале пранкера.

"17 сентября с Михаилом Радуцким обсуждали, что нужно платить депутатам зарплаты в конвертах. Это было 17 сентября. А уже сегодня у нас есть доказательства, что депутаты "Слуги Народа" получают деньги в конвертах", - говорится в сообщении.

Пранкер пообещал опубликовать полнейшие доказательства получение денег депутатами от "Слуги Народа", если наберет 10 тис. подписчиков в Telegram.

"Михаил, если надумаете отрицать факт нашей с Вами переписки, мы будем вынуждены опубликовать видео доказательства и не только", - пригрозил он.

Фото: @joker_ukr

Как сооющали Українські Новини, депутат Рады от "Слуги народа" и глава комитета по международным делам Богдан Яременко извинился за свой скандал, когда он договаривался о сексе с девушкой за 100 долларов в час. Позже были обнародованы другие переписки Яременко с девушками.