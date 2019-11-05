подписаться на рассылку
24.55 24.9
27.2 27.8
˟
05 ноября 2019, вторник, 09:14 1844
Верховная Рада и партии 2019-11-05T09:21:20+02:00
Українські Новини
Депутат Поляков заявил, что его хотят исключить из фракции "Слуга народа" за сбор подписей за оставку генпроку

Депутат Поляков заявил, что его хотят исключить из фракции "Слуга народа" за сбор подписей за оставку генпрокурора Рябошапки

Руслан Рябошапка, Сергей Стерненко, Партия
Антон Поляков. Фото: Facebook/sluganarodu.polyakov.206 Главная
Антон Поляков. Фото: Facebook/sluganarodu.polyakov.206 Главная

Депутат из фракции "Слуга народа" Антон Поляков, который ранее жаловался Зеленскому о возможном покушении, на в своем Telegram канале сообщил о намерении исключить его из партии за сбор подписей против генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Поляков рассказал о собрании депутатов 11 ноября, и о том, что будет обсуждаться.

"Круто когда с вами считаются.. Круто когда вас слышат..то что для этого нам надо инициировать собрание 130 народных депутатов Украины это не главное.. То что эти депутаты прошли в парламент путем прямого волеизъявления людей, которые видели нас вживую, а не партийные списки, это тоже не так важно. Только после всего этого, с нами, 11 ноября, на особо "большой" фракции, будут обсуждать "класичні хіти "соцеконом", "партбудівництво" ну і, звичайно, обговорення свіжих і не дуже скандалів у фракціі", - сообщил депутат.

Поляков заявил, что в отличие от Яременко, с которым недавно произошел скандал из-за публикации его приватных переписок, он всего лишь собирал подписи для увольнения против Рябошапки. 

"Пару недель назад меня хотели удалить из фракции. Только проблема была в том, что я под куполом в телефоне никого не послал, проституток не заказывал и с Рябошапкой не переписывался, а наоборот начал подписи против него собирать. А кому-то это не нравится.. Кому-то больше нравится когда Рябошапка со Стерненко вместе ходят на конференцию Transparency International Ukraine, посвящённую борьбе с коррупцией. Отже, чекаємо всіх у понеділок 11/11 о 18.30 у КВЦ "Парковому"", - написал он. 

Как сообщали Українські Новини, после голосования за снятие депутатской неприкосновенности с депутата Ярослава Дубневича (депутатская группа "За будущее"), депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский опубликовал в своем телеграмм-канале бланк для сбора подписей под проектом постановления о выражении недоверия генпрокурору Рябошапке

Больше новостей о: Руслан Рябошапка Сергей Стерненко Партия "Слуга народа" Богдан Яременко Антон Поляков

Архив
Новости
Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к Президенту из-за подковерной табачной поправки к законопроекту №1049 09:49
Две центральные станции метро полностью закрыли из-за минирования 09:47
Бизнесмен Ярославский собирается построить новый донецкий аэропорт, чтобы там на высшем уровне "решился вопрос Донецка" 09:27
Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза" 09:19
Депутат Поляков заявил, что его хотят исключить из фракции "Слуга народа" за сбор подписей за оставку генпрокурора Рябошапки 09:14
больше новостей
Потеплеет до +20 и зальет дождями: прогноз погоды в Украине на начало недели 13:19 Карта
Россия семь раз проигнорировала требование Украины по возвращению кораблей 15:32
Отмена акциза на автомобили: что предлагают депутаты 23:56
Потеплеет до +21 и пройдут дожди: прогноз погоды на вторник 13:33 Карта
У Богдана опровергли информацию о драке между ним и Бакановым с выбитыми зубами 13:01
больше новостей
ГПУ уволила следователя, расследовавшего дело Богдана 19:13
Непродуманные шаги ведут к ухудшению инвестиционной привлекательности Украины, - политолог 17:49
Украина будет членом НАТО, - Столтенберг 20:32
НАБУ не будет обращаться в суд для ареста имущества Гладковского 16:29
Журналист Бабченко покинул Украину 14:21
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok