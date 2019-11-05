Депутат Поляков заявил, что его хотят исключить из фракции "Слуга народа" за сбор подписей за оставку генпрокурора Рябошапки

Депутат из фракции "Слуга народа" Антон Поляков, который ранее жаловался Зеленскому о возможном покушении, на в своем Telegram канале сообщил о намерении исключить его из партии за сбор подписей против генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Поляков рассказал о собрании депутатов 11 ноября, и о том, что будет обсуждаться.

"Круто когда с вами считаются.. Круто когда вас слышат..то что для этого нам надо инициировать собрание 130 народных депутатов Украины это не главное.. То что эти депутаты прошли в парламент путем прямого волеизъявления людей, которые видели нас вживую, а не партийные списки, это тоже не так важно. Только после всего этого, с нами, 11 ноября, на особо "большой" фракции, будут обсуждать "класичні хіти "соцеконом", "партбудівництво" ну і, звичайно, обговорення свіжих і не дуже скандалів у фракціі", - сообщил депутат.

Поляков заявил, что в отличие от Яременко, с которым недавно произошел скандал из-за публикации его приватных переписок, он всего лишь собирал подписи для увольнения против Рябошапки.

"Пару недель назад меня хотели удалить из фракции. Только проблема была в том, что я под куполом в телефоне никого не послал, проституток не заказывал и с Рябошапкой не переписывался, а наоборот начал подписи против него собирать. А кому-то это не нравится.. Кому-то больше нравится когда Рябошапка со Стерненко вместе ходят на конференцию Transparency International Ukraine, посвящённую борьбе с коррупцией. Отже, чекаємо всіх у понеділок 11/11 о 18.30 у КВЦ "Парковому"", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, после голосования за снятие депутатской неприкосновенности с депутата Ярослава Дубневича (депутатская группа "За будущее"), депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский опубликовал в своем телеграмм-канале бланк для сбора подписей под проектом постановления о выражении недоверия генпрокурору Рябошапке