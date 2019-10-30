В СБУ расследуют дело Стерненко как убийство и нанесение умышленных телесных повреждений

Служба безопасности Украины расследует дело бывшего руководителя одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко как убийство и нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести.

Об этом говорится в ответе на запрос Українських Новин.

Дело находится в производстве СБУ с октября.

Расследование проводится по части 1 статьи 122 и части 1 статьи 115 Уголовного кодекса.





Как сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура передала в СБУ дело экс-главы одесского отделения ПС Стерненко.



Ранее Портнов заявил, что ГПУ незаконно передала дело подозреваемого в убийстве Стерненко в СБУ.



Кроме того, вдова Кузнецова, которого убил Стерненко, просит Зеленского и Рябошапко принять ее.



Также депутат опубликовал подозрение полиции, согласно которому Стерненко зарезал человека, не имея реальных угроз для своей жизни.



Тем временем в "Слуге народа" объяснили, почему убийцу-радикала Стерненко вывел из-под подозрения Рябошапка.

Вечером 24 мая 2018 года Стерненко заявил о нападении на него 2 неизвестных в Одессе.

Одного из нападавших он убил, второй сбежал.