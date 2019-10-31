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31 октября 2019, четверг, 08:05 827 Документ
Общество 2019-10-31T08:10:52+02:00
Українські Новини
Мать убитого писателя Бузины попросила генпрокурора Рябошапку о личном приеме

Мать убитого писателя Бузины попросила генпрокурора Рябошапку о личном приеме

Бузина, Генеральная прокуратура Украины, Руслан Рябошапка, Владимир Зеленский, Артем Захаров

Мать убитого в 2015 году писателя Олеся Бузины Валентина Павловна направила генпрокурору Руслану Рябошапке обращение с просьбой о личном приеме. Об этом в Facebook написал ее адвокат Артем Захаров, сообщает портал strana.ua.

"Предыдущий генпрокурор отказался принять потерпевшую, вычеркнув ее из сформированного ГПУ списка. Изменилось ли что-то в прокуратуре, и в какую сторону, скоро увидим", - написал Захаров.

Напомним, Олесь Бузина был убит в апреле 2015 года во дворе многоэтажки, где он проживал. Сейчас идет суд над обвиняемыми в его убийстве Андреем Медведько и Денисом Полищуком.

Валентина Бузина уже обращалась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личной встрече. Однако ей пришел ответ с подписью Руслана Рябошапки, который на тот момент был заместителем руководителя Офиса Президента. По ее словам, тот документ был "ни о чем".

Больше новостей о: Бузина Генеральная прокуратура Украины Руслан Рябошапка Владимир Зеленский Артем Захаров

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