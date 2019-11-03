Милованов хочет побороть коррупцию... амнистией

Планирующий привлечь Верку Сердючку для популяризации земельной реформы

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Что делать с коррупцией? Амнистия и посадки тех, кто не хочет играть по новым равным правилами игры", - заявил министр экономики.

Каким образом амнистия поможет уничтожению коррупции в Украине Милованов не уточнил.

Как сообщали Українські Новини, Милованов заявил, что номер "95 квартала" о Валерии Гонтаревой и поджоге ее дома негативно влияет на инвестклимат в Украине. В ответ на это заявление министра экономики Коломойский назвал Милованова дебилом. Милованов ответил, что не скрывает того, что он дебил, однако добавил, что пошутил.

Ранее Милованов заявил, что считает книги развлекухой, а не образованием и получил зарплату в 12 тысяч гривен за сентябрь.

Тем временем Милованов оправдывает использование "черных денег" и в целом теневого сектора в политике.