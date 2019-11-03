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03 ноября 2019, воскресенье, 13:35 11
Кабмин 2019-11-03T13:36:55+02:00
Українські Новини
Милованов хочет побороть коррупцию... амнистией

Милованов хочет побороть коррупцию... амнистией

Коррупция, Амнистия, борьба с коррупцией, Тимофей Милованов
Тимофей Милованов. Фото: Тимофей Милованов/Facebook
Тимофей Милованов. Фото: Тимофей Милованов/Facebook

Планирующий привлечь Верку Сердючку для популяризации земельной реформы министр экономики Тимофей Милованов собрался бороться с коррупцией с помощью амнистии.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Что делать с коррупцией? Амнистия и посадки тех, кто не хочет играть по новым равным правилами игры", - заявил министр экономики.

Каким образом амнистия поможет уничтожению коррупции в Украине Милованов не уточнил.

Как сообщали Українські Новини, Милованов заявил, что номер "95 квартала" о Валерии Гонтаревой и поджоге ее дома негативно влияет на инвестклимат в Украине. В ответ на это заявление министра экономики Коломойский назвал Милованова дебилом. Милованов ответил, что не скрывает того, что он дебил, однако добавил, что пошутил. 

Ранее Милованов заявил, что считает книги развлекухой, а не образованием и получил зарплату в 12 тысяч гривен за сентябрь.

Тем временем Милованов оправдывает использование "черных денег" и в целом теневого сектора в политике.

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