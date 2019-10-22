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22 октября 2019, вторник, 10:24 590
Кабмин 2019-10-22T10:26:01+03:00
Українські Новини
Милованов ответил Коломойскому - Я не скрываю, что я дебил

Милованов ответил Коломойскому - Я не скрываю, что я дебил

Министр, Министерство экономического развития и торговли, Тимофей Милованов, Игорь Коломойский
Тимофей Милованов. Фото: womo.ua
Тимофей Милованов. Фото: womo.ua

Министр экономики Тимофей Милованов ответил на оскорбление олигарха Игоря Коломойского, который назвал его дебилом, заявив, что и не скрывает этого факта. Однако потом добавил, что пошутил.

Об этом Милованов сказал в ходе брифинга во вторник, отвечая на вопрос о комментарии высказывания Игоря Коломойского в сторону министра, передают Українські Новини.

"Я никогда не скрывал, что я дебил. Шучу, конечно же", - сказал Милованов.

При этом Милованов добавил, что не комментирует заявления бизнесмена относительно необходимости подачи в отставку.

"Я это не комментирую. Я считаю, что так должно быть в нормальной стране, не надо комментировать заявления олигархов или бизнесменов", - сказал он.

Ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью телеканалу "Настоящее время" рассказал, что после заявления о влиянии номера "Квартал 95" на инвестиционный климат в Украине министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке, назвав его дебилом.

Как сообщали Українські Новини, нечитающему книги Милованову заплатили 12 тысяч гривен за сентябрь. Ранее Милованов заявил, что считает книги развлекухой, а не образованием.

Больше новостей о: Министр Министерство экономического развития и торговли Тимофей Милованов Игорь Коломойский

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