Номер "95 квартала" о Гонтаревой негативно влияет на инвестклимат в Украине, - Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает номер "95 квартала" с участием Национального академического хора им. Григория Веревки о поджоге дома бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой, за который коллектуву заплатили тысячу евро, негативно влияющим на инвестиционный климат в Украине.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"95 квартал" ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность. Поэтому, номер "95 квартала" о Гонтаревой прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние отрицательное", - написал он.

Министр отметил, что большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора и что она, будучи в должности главы Национального банка (НБУ), сумела обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса валюты сегодня.

По словам Милованова, внешние наблюдатели считают, что Гонтарева находится под давлением бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского из-за решения по Приватбанку.

И добавил, что нынешняя власть является независимой как от Коломойского, так и от других олигархов.

Как сообщали Українські Новини, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой за участие хора им. Веревки в шутке "95 квартала" о поджоге ее дома. Ранее "Вечерний квартал" высмеял поджог дома Гонтаревой: Коломойский сказал "Браво!".

Напомним, что Хор имени Веревки открывал и закрывал гимном сессию Верховной Рады.