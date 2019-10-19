Нечитающему книги Милованову заплатили 12 тысяч гривен за сентябрь

Первая заработная плата министра развития экономики, торговли и сельського хозяйства Тимофея Милованова, который считает книги "развлекухой, а не образованием", за сентябрь составила 15,1 тыс. гривен, его заместителей - от от 8,2 тыс. до 23,4 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Милованову в сентябре, составила 15 133 гривен, из которых после удержания налогов и сборов выплачено 12 182 гривны.

Зарплата первого заместителя министра Павла Кухты составила 23 411 гривен, заместителей Тараса Высоцкого – 21 887 гривен, Светланы Панаиотиди – 18 823 гривны, Дмитрия Романовича – 16 415 гривен и заместителя - торгового представителя Тараса Качки – 22 319 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, министр экономики Милованов задекларировал квартиру в США и 10,721 млн гривен доходов за 2018 год. Из всей суммы дохода 4,324 млн гривен составила зарплата преподавателя в Университете Питтсбурга, 1,781 млн гривен - зарплата преподавателя Kyiv School of Economics (KSE), 1,291 млн гривен - вознаграждение члена совета НБУ.

Ранее Милованов заявил, что его никогда особо не интересовала Украина, а интересовал парусный спорт.