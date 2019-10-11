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11 октября 2019, пятница, 19:48 47
Общество 2019-10-11T20:07:23+03:00
Українські Новини
Книги - это развлекуха, а не образование: в сети разнесли пост министра экономики Милованова

Книги - это развлекуха, а не образование: в сети разнесли пост министра экономики Милованова

Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов

В сети активно набирает популярность пост министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова о том, что он считает чтение книг самообманом.

В своей заметке в Facebook министр утверждает, что "книги - это развлекуха, а не образование", а ему нравится больше смотреть кино, сериалы и путешествовать.

"Чувак путает теплое с мягким. Книги - это не для готовых рецептов. Это для развития логики, критического мышления и аналитического ума. Чтобы не вырасти дебилом, который репост кремлевские фейки, а потом голосует за всяких отбросов, чтобы "сделать" кого-то там вместе, - прокомментировал сообщение Милованова Владимир Федоричак.

"Ну, стиль и словарный запас Тимафея достаточно хорошо иллюстрируют его неприязнь к книгам", - пишет Наталья Наконечная.

"Не заставляйте себя читать книги. 451 градус по Фаренгейту. Четыре телевизионные стены Сватов вам для полного счастья. А для несогласных электрический пес Аваков", - прокомментировал Павел Гомонай.

"Чтобы вы понимали интеллектуальный уровень министров и других зелебобов. Это видео, где Милованов говорит, что он не знает экономики истинно. А здесь вы найдете объяснение почему. Это сейчас так модно быть тупым", - пишет Игорь Наконечный.

Как сообщали Українські Новини, министр экономики Милованов ранее зявил, что его никогда особо не интересовала Украина, меня интересовал парусный спорт. 

Тем временем Милованов задекларировал квартиру в США и 10,721 млн гривен доходов за 2018 год.

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