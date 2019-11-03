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03 листопада 2019, неділя, 13:35 31
Кабмін 2019-11-03T15:00:02+02:00
Українські Новини
Милованов хоче побороти корупцію... амністією

Милованов хоче побороти корупцію... амністією

Протидія корупції, Корупція, Амністія, Тимофій Милованов
Тимофій Милованов. Фото: Тимофій Милованов/Facebook
Тимофій Милованов. Фото: Тимофій Милованов/Facebook

Міністр економіки Тимофій Милованов, який планує залучити Вєрку Сердючку для популяризації земельної реформи, зібрався боротися з корупцією за допомогою амністії.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Що робити з корупцією? Амністія і посадки тих, хто не хоче грати за новими рівними правилами гри", - заявив міністр економіки.

Яким чином амністія допоможе знищенню корупції в Україні Милованов не уточнив.

Як повідомляли Українські Новини, Милованов заявив, що номер "95 кварталу" про Валерію Гонтарєву і підпалі її будинку негативно впливає на інвестклімат в Україні. У відповідь на цю заяву міністра економіки Коломойський назвав Милованова дебілом. Милованов відповів, що не приховує того, що він дебіл, однак додав, що пожартував.

Раніше Милованов заявив, що вважає книги розвагою, а не освітою і отримав зарплату в 12 тисяч гривень за вересень.

Тим часом Милованов виправдовує використання "чорних грошей" і в цілому тіньового сектора в політиці.

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