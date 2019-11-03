Милованов хоче побороти корупцію... амністією

Мі ністр економіки Тимофій Милованов, який планує залучити Вєрку Сердючку для популяризації земельної реформи

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Що робити з корупцією? Амністія і посадки тих, хто не хоче грати за новими рівними правилами гри", - заявив міністр економіки.

Яким чином амністія допоможе знищенню корупції в Україні Милованов не уточнив.

Як повідомляли Українські Новини, Милованов заявив, що номер "95 кварталу" про Валерію Гонтарєву і підпалі її будинку негативно впливає на інвестклімат в Україні. У відповідь на цю заяву міністра економіки Коломойський назвав Милованова дебілом. Милованов відповів, що не приховує того, що він дебіл, однак додав, що пожартував.

Раніше Милованов заявив, що вважає книги розвагою, а не освітою і отримав зарплату в 12 тисяч гривень за вересень.

Тим часом Милованов виправдовує використання "чорних грошей" і в цілому тіньового сектора в політиці.