Коломойский назвал Милованова дебилом и опечалился

Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что после заявления о влиянии номера "Квартал 95" на инвестиционный климат в Украине министр экономики Тимофей Милованов должен написать заявление об отставке. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Настоящее время", передают Українськi Новини.

"Я считаю, что после такого заявления (о влиянии номера "Квартал 95" на инвестиционный климат в Украине) министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке, потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине – дебил", - сказал бизнесмен.

По его словам, развлекательная передача не должна влиять на инвестиционный климат государства.

Министра культуры Владимира Бородянского, который извинился перед экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой, Коломойский, в свою очередь, назвал "подонком".

Как сообщали Українськi Новини, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает номер "95 квартала" с участием Национального академического хора им. Григория Веревки о поджоге дома бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой негативно влияющим на инвестиционный климат в Украине.

Ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой за участие хора им. Веревки в шутке "95 квартала" о поджоге ее дома.