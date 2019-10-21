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21 октября 2019, понедельник, 17:46 213
Общество 2019-10-21T18:15:39+03:00
Українські Новини
Коломойский назвал Милованова дебилом и опечалился

Коломойский назвал Милованова дебилом и опечалился

Тимофей Милованов, Квартал 95, Игорь Коломойский

Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что после заявления о влиянии номера "Квартал 95" на инвестиционный климат в Украине министр экономики Тимофей Милованов должен написать заявление об отставке. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Настоящее время", передают Українськi Новини.

"Я считаю, что после такого заявления (о влиянии номера "Квартал 95" на инвестиционный климат в Украине) министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке, потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине – дебил", - сказал бизнесмен.

По его словам, развлекательная передача не должна влиять на инвестиционный климат государства.

Министра культуры Владимира Бородянского, который извинился перед экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой, Коломойский, в свою очередь, назвал "подонком".

Как сообщали Українськi Новини, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает номер "95 квартала" с участием Национального академического хора им. Григория Веревки о поджоге дома бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой негативно влияющим на инвестиционный климат в Украине.

Ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой за участие хора им. Веревки в шутке "95 квартала" о поджоге ее дома.

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