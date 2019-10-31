Российский рубль "просел" в продаже и подорожал в покупке

Во вторник, 29 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 29 октября, понизился на 4 копейки и составляет 3,51 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля вырос на 4 копейки и составляет 3,99 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках Киева по состоянию на 31 октября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,51 3,99 Максимальный 3,84 5,00 Минимальный 2,50 3,85

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро обвалились в обменниках в последний октябрьский день. Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 октября, на 11,84 коп. до 24,9954 UAH/USD.

Кроме того, НБУ разрешил физлицам покупать валюту и банковские металлы без ограничений, а финансисты рассказали, зачем Национальный банк ввел купюру в 1000 гривен при оплате которой могут возникнуть трудности.