подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.25 27.8
˟
31 октября 2019, четверг, 11:09 21
Финансы 2019-10-31T11:12:50+02:00
Українські Новини
Российский рубль "просел" в продаже и подорожал в покупке

Российский рубль "просел" в продаже и подорожал в покупке

Курс валют, Российский рубль, курс рубля, Киевские обменники
Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

Во вторник, 29 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 29 октября, понизился на 4 копейки и составляет 3,51 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля вырос на 4 копейки и составляет 3,99 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках Киева по состоянию на 31 октября:

 

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Средний

3,51

3,99

Максимальный

3,84

5,00

Минимальный

2,50

3,85

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро обвалились в обменниках в последний октябрьский день. Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 октября, на 11,84 коп. до 24,9954 UAH/USD.

Кроме того, НБУ разрешил физлицам покупать валюту и банковские металлы без ограничений, а финансисты рассказали, зачем Национальный банк ввел купюру в 1000 гривен при оплате которой могут возникнуть трудности.

Тем временем Кабмин утвердил среднегодовой курс гривны на 2020 год.

Больше новостей о: Курс валют Российский рубль курс рубля Киевские обменники

Архив
Новости
Вячеслав Лукичев. Фото: розыскная база МВД
Нападение на ветерана АТО Вербича в Киеве: Украина будет просить Россию выдать подозреваемого 11:25
Кабмин объявил масштабное сокращение - увольняют более 18 тысяч госслужащих 11:21
Российский рубль "просел" в продаже и подорожал в покупке 11:09
Замок Сюри. Фото: NHK
Сначала Нотр-Дам, теперь еще одно наследие ЮНЕСКО: в Японии загорелся замок Сюри 11:07
Из-за закрытий почтовых отделений жители Кировоградщины готовы перекрывать дороги 10:55
больше новостей
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
В Золотом разведение, Зеленский обещает прорыв, а Гончарук уже поборол коррупцию 07:00 Мнение
Похолодает до -5 и пойдут дожди: прогноз погоды в Украине на середину недели 13:48 Карта
Вячеслав Чечило: Если Порошенко в ближайшее время не сядет, то садить будет он 11:23 Мнение
Активист "Нацкорпуса" Янтарь не воевал и может быть причастен к убийству местного жителя в Донбассе, – СМИ 18:18
больше новостей
В Золотом началось разведение войск 12:13
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Добровольцы остались в Золотом, несмотря на разведение войск 16:15
Рада запретила ограждать прибрежные зоны: нарушителям грозят штрафы до 17 тыс. гривен 19:20
Активист "Нацкорпуса" Янтарь не воевал и может быть причастен к убийству местного жителя в Донбассе, – СМИ 18:18
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok