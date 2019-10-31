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31 жовтня 2019, четвер, 11:09 17
Фінанси 2019-10-31T12:00:02+02:00
Українські Новини
Російський рубль "просів" у продажу і подорожчав у купівлі

Російський рубль "просів" у продажу і подорожчав у купівлі

Курс валют, курс рубля, російський рубль, Київські обмінники
Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У вівторок, 29 жовтня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 29 жовтня, знизився на 4 копійки і становить 3,51 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля виріс на 4 копійки і становить 3,99 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля в обмінниках Києва станом на 31 жовтня:

 

10 російських рублів

 

Купівля

Продаж

Середній

3,51

3,99

Максимальний

3,84

5,00

Мінімальний

2,50

3,85

Як повідомляли Українські Новини, долар і євро впали в обмінниках в останній жовтневий день. Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 31 жовтня, на 11,84 коп. до 24,9954 UAH/USD.

Крім того, НБУ дозволив фізособам купувати валюту та банківські метали без обмежень, а фінансисти розповіли, навіщо Національний банк ввів купюру в 1000 гривень при оплаті якої можуть виникнути труднощі.

Тим часом Кабмін затвердив середньорічний курс гривні на 2020 рік.

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