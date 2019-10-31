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31 октября 2019, четверг, 10:34 29
Финансы 2019-10-31T10:35:51+02:00
Українські Новини
Доллар и евро обвалились в обменниках: курс валют в последний октябрьский день

Доллар и евро обвалились в обменниках: курс валют в последний октябрьский день

Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро, Киевские обменники
Доллары.
Доллары.

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 октября на 5,65 коп. до 25,0894 UAH/USD, курс покупки – понизился на 7,57 коп. до 24,7355 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 2,19 коп. до 27,4165 UAH/EUR, курс продажи понизился на 2,77 коп. до 27,9235 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,7355 25,0894 27,4165 27,9235 3,51 3,99
Максимальный 24,9200 25,4500 27,6000 28,3000 3,84 5,00
Минимальный 24,3000 24,9400 27,0000 27,6500 2,50 3,85

Как сообщали Українські Новини, JP Morgan дал прогноз курса валют до конца года. Также Национальный банк Украины разрешил физлицам покупать валюту и банковские металлы без ограничений. Кроме того, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 октября, на 11,84 коп. до 24,9954 UAH/USD.

Тем временем Кабмин утвердил среднегодовой курс гривны на 2020 год.

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