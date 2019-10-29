Российский рубль резко просел в обменниках Киева

Во вторник, 29 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 25 октября, повысился на 10 копеек и составляет 3,55 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля упал на 3 копейки и составляет 3,95 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках Киева по состоянию на 29 октября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,55 3,95 Максимальный 3,83 4,20 Минимальный 2,50 3,85

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 октября, на 10,70 коп. до 25,0671 UAH/USD. Также во вторник евро взлетел в обменниках, а доллар - подешевел.

Кроме того, американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года. При этом, согласно данным финучреждения, в первом квартале 2020 года гривна может девальвировать до 25,5 UAH/USD, во втором квартале – до 26,3 UAH/USD и в третьем – до 27 UAH/USD. При этом прогноз роста ВВП Украины ухудшен с 4,4% до 4,3% в текущем году и сохранен на уровне 3,8% в 2020 году.