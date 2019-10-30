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30 октября 2019, среда, 23:56 16
СМИ 2019-10-30T23:56:23+02:00
Українські Новини
Журналистка, уличившая Яременко в заказе проститутки в Раде, требует лишить его мандата депутата

Журналистка, уличившая Яременко в заказе проститутки в Раде, требует лишить его мандата депутата

Секс-скандал, Екатерина Рошук, Богдан Яременко, Лишение мандата
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko

Журналистка издания "Буквы" Екатерина Рошук, которая сняла переписку депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Богдана Яременко с проституткой, требует лишить оскандалившегося народного избранника мандата. Об этом Рошук написала на своей странице в Facebook.

Так, Рошук обратилась к "слуге народа" Яременко с просьбой сложить мандат.

"Теперь я обращаюсь к вам, господин Богдан Яременко: сложите мандат народного депутата. Вы не оправдали доверие народа и мое", - написала Рошук.

Также Рошук обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с просьбой вынести на голосование вопрос лишения Яременко мандата.

"Обращаюсь к спикеру ВР с просьбой вынести на голосование этот вопрос и прошу народных депутатов проголосовать за сложение полномочий Богданом Яременко. Так будет правильно", - отметила журналистка.

Как сообщали Українські Новини, депутат Богдан Яременко снимал проститутку в Верховной Раде за 100$ в час. 

Также Яременко обвинил журналистов в непроверке фактов перед публикацией его переписки.

Кроме того, Яременко заявлял, что заказывал проституток в Раде, но это "была сфабрикованная провокация". Однако спустя время он удалил свой пост с оправданиями и извинился перед Зеленским.

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