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31 жовтня 2019, четвер, 08:22 160
Верховна Рада і партії 2019-10-31T08:45:02+02:00
Українські Новини
Яременка змусив вибачитися пранкер: текст листування депутата з "Джокером"

Яременка змусив вибачитися пранкер: текст листування депутата з "Джокером"

Джокер, пранкер, Партія
Богдан Яременко. Фото: oleg.fedonyuk/Facebook
Богдан Яременко. Фото: oleg.fedonyuk/Facebook

Депутат Ради від "Слуги народу" і голова комітету у міжнародних справах Богдан Яременко вибачився за свій скандал коли він домовлявся про секс з дівчиною за 100 доларів на годину, через українського пранкера під ніком "Джокер", повідомляє "Страна".

Спочатку Яременко говорив, що він свідомо сам засвітив цю переписку і вона, насправді, нібито, "не справжня". Але потім він видалив цей допис і написав новий - вже з каяттям за вчинене і з вибаченнями перед дітьми, дружиною, фракцією і Президентом. Це багатьох здивувало, оскільки кардинально суперечило колишній лінії поведінки депутата.

Спонукав Яременко принести вибачення "Джокер". Як пранкер розповів виданню, він вже деякий час листувався з Яременком під виглядом генпрокурора Рябошапки.

І від його імені пранкер і порадив Яременку видалити свій допис і принести вибачення фракції і Президенту. Що депутат оперативно і зробив. При цьому, він повністю усвідомлює свою провину і посипає голову попелом.

"Одним словом, мудак. Визнаю", - написав Яременко.

Він також розповів, що думав, що сидить в "захищеному куті" і журналісти не зможуть знімати екран телефону. Тобто, таким чином, ще раз фактично підтвердив справжність листування з дівчиною "за 100 доларів".

Також видання опублікувало листування Яременка з пранкером-"Рябошапкою".

Як повідомляли Українські Новини, журналістка, яка викрила Яременка в замовленні повії в Раді, вимагає позбавити його мандата депутата. Яременко звинуватив журналістів в тому, що вони не перевірили факти перед публікацією його листування. Крім того, Яременко розповів про реакцію дружини.

Тим часом скандалу з Яременком присвятили Telegram-стікери.

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