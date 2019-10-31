Яременка змусив вибачитися пранкер: текст листування депутата з "Джокером"

Депутат Ради від "Слуги народу" і голова комітету у міжнародних справах Богдан Яременко вибачився за свій скандал коли він домовлявся про секс з дівчиною за 100 доларів на годину, через українського пранкера під ніком "Джокер", повідомляє "Страна".

Спочатку Яременко говорив, що він свідомо сам засвітив цю переписку і вона, насправді, нібито, "не справжня". Але потім він видалив цей допис і написав новий - вже з каяттям за вчинене і з вибаченнями перед дітьми, дружиною, фракцією і Президентом. Це багатьох здивувало, оскільки кардинально суперечило колишній лінії поведінки депутата.

Спонукав Яременко принести вибачення "Джокер". Як пранкер розповів виданню, він вже деякий час листувався з Яременком під виглядом генпрокурора Рябошапки.

І від його імені пранкер і порадив Яременку видалити свій допис і принести вибачення фракції і Президенту. Що депутат оперативно і зробив. При цьому, він повністю усвідомлює свою провину і посипає голову попелом.

"Одним словом, мудак. Визнаю", - написав Яременко.

Він також розповів, що думав, що сидить в "захищеному куті" і журналісти не зможуть знімати екран телефону. Тобто, таким чином, ще раз фактично підтвердив справжність листування з дівчиною "за 100 доларів".

Також видання опублікувало листування Яременка з пранкером-"Рябошапкою".

Як повідомляли Українські Новини, журналістка, яка викрила Яременка в замовленні повії в Раді, вимагає позбавити його мандата депутата. Яременко звинуватив журналістів в тому, що вони не перевірили факти перед публікацією його листування. Крім того, Яременко розповів про реакцію дружини.

Тим часом скандалу з Яременком присвятили Telegram-стікери.