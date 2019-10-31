Готовим тыкву: топ-3 гаданий на Хэллоуин

Хэллоуин уже завтра и подготовка к празднику перешла в активную фазу. Кроме тематических костюмов, грима, маникюра, страшно красивого праздничного меню любителям ритуалов стоит обратить внимание на несколько народных обрядов от известного астролога. Эфа Форина рассказала, как расположить к себе судьбу в Хэллоуин, пишет "Обозреватель".

Чтобы защитить дом от плохой энергетики, нужно на дно очищенной от семян и мякоти тыквы положить рис из расчета 3 ложки на каждого члена семьи. Столько же надо монет. Далее тыкву следует закрыть "крышкой" и выставить на всю ночь у входной двери без свечи. В то же время в эту ночь свечи обязательно нужно зажечь в квартире, поскольку они, согласно поверьям, отпугивают злых духов.

Астролог также дала совет, как улучшить отношения со своей второй половинкой. Для этого понадобится тыква и яблоко. Чтобы внести гармонию между парой, нужно на одной половинке яблока выцарапать имя любимого, а на второй – свое. Потом соединить их (например, зубочистками или шпажками) и поместить в очищенную предварительно тыкву. Сверху накрыть "крышкой". Тыква должна простоять всю ночь возле кровати или на подоконнике в вашей спальне. Утром, 1 ноября, ее нужно отнести в красивое тихое место на природе.

Попробовать привлечь деньги в день Хэллоуина можно с помощью ритуала с тыквой. Для этого нужно взять целую тыкву и сделать в ней 13 прорезей. В одну из них вкладывается денежная купюра любого номинала. В остальные 12 – монетки. Слева от тыквы нужно поставить желтую свечу, справа – зеленую. Зажечь свечи и оставить на ночь. Утром купюру кладем себе в кошелек. Она должна пролежать там до 28 ноября. А 28 ноября нужно купить на нее какие-то сладости или что-то вкусное и скушать, но нужно сделать так, чтобы обязательно была сдача. Эту сдачу нужно обратно положить в кошелек и не тратить до следующего Хэллоуина. Она будет притягивать к себе деньги. Тыковку с монетками вынести на природу 1 ноября.

Напомним, кто планирует посетить тематическую вечеринку по случаю Хэллоуина, здесь можно подсмотреть идеи сногшибательного грима и маникюра. Также будут полезными идеи для костюмов.

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Занять себя интересной активностью поможет пошаговая инструкция о том, как вырезать тыкву.