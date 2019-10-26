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26 октября 2019, суббота, 09:35 879 Карта
Общество 2019-10-26T09:41:13+03:00
Українські Новини
Туман продолжает окутывать Украину: синоптики предупредили о желтом уровне опасности

Туман продолжает окутывать Украину: синоптики предупредили о желтом уровне опасности

Туман, ГосЧС, Туман в Киеве, Туман в Украине
Туман. Фото: ГосЧС
Туман. Фото: ГосЧС

26 октября, уже шестой день подряд, Украину окутывает густой туман, который добрался до Чернобыльской зоны. Спасатели снова предупредили украинцев об ухудшении видимости. Об этом пишет пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что из-за тумана видимость ухудшается до 200-500 м.

"По прогнозам Укргидрометцентра, утром 26 октября в Украине туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

На сайте Укргидрометцентра также сообщили, что по Украине сохраняется первый уровень опасности.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Отметим, что несмотря на продолжительный период, когда туманы охватывают Украину, Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявило, что уровень загрязнения воздуха в Украине в пределах допустимой нормы

Кроме того, вчера, 25 октября, в Киеве был объявлен первый уровень опасности из-за густого тумана.

Как сообщали Українські Новини, из-за скандала о загрязненном воздухе в Украине проведут независимые измерения.

А 22 октября в аэропорту "Киев" из-за тумана отменили утренние рейсы.

Ранее Ульяна Супрун рассказала, чем опасно повышение СО в воздухе и как уменьшить риски.

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