Туман продолжает окутывать Украину: синоптики предупредили о желтом уровне опасности

26 октября, уже шестой день подряд, Украину окутывает густой туман, который добрался до Чернобыльской зоны. Спасатели снова предупредили украинцев об ухудшении видимости. Об этом пишет пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра. Так, сообщается, что из-за тумана видимость ухудшается до 200-500 м. "По прогнозам Укргидрометцентра, утром 26 октября в Украине туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении. На сайте Укргидрометцентра также сообщили, что по Украине сохраняется первый уровень опасности. Карта: Укргидрометцентр Отметим, что несмотря на продолжительный период, когда туманы охватывают Украину, Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявило, что уровень загрязнения воздуха в Украине в пределах допустимой нормы. Кроме того, вчера, 25 октября, в Киеве был объявлен первый уровень опасности из-за густого тумана. Как сообщали Українські Новини, из-за скандала о загрязненном воздухе в Украине проведут независимые измерения. А 22 октября в аэропорту "Киев" из-за тумана отменили утренние рейсы. Ранее Ульяна Супрун рассказала, чем опасно повышение СО в воздухе и как уменьшить риски.