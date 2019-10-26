Туман продолжает окутывать Украину: синоптики предупредили о желтом уровне опасности

Так, сообщается, что из-за тумана видимость ухудшается до 200-500 м.

"По прогнозам Укргидрометцентра, утром 26 октября в Украине туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

На сайте Укргидрометцентра также сообщили, что по Украине сохраняется первый уровень опасности.

Карта: Укргидрометцентр

Отметим, что несмотря на продолжительный период, когда туманы охватывают Украину, Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявило, что уровень загрязнения воздуха в Украине в пределах допустимой нормы.

Кроме того, вчера, 25 октября, в Киеве был объявлен первый уровень опасности из-за густого тумана.

Как сообщали Українські Новини, из-за скандала о загрязненном воздухе в Украине проведут независимые измерения.

А 22 октября в аэропорту "Киев" из-за тумана отменили утренние рейсы.

Ранее Ульяна Супрун рассказала, чем опасно повышение СО в воздухе и как уменьшить риски.