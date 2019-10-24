Гривна на межбанке стремительно валится вниз

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,98-25,02 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 25,12-25,15 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,05-25,09 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,56% с 27,72 UAH/USD до 25,07 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз курса валют до конца года. Также Минэкономики улучшило прогноз инфляции с 6% до 5,5%. Кроме того, НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%. Ранее курс российского рубля откатился назад в киевских обменниках.

Тем временем НБУ повысил прогноз роста ВВП с 3% до 3,5% и сохранил прогноз инфляции, а Национальный банк после повышения в среду, понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 октября, на 4,79 коп. до 24,8925 UAH/USD.