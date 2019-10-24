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24 октября 2019, четверг, 20:04 53
Финансы 2019-10-24T20:05:16+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке стремительно валится вниз

Гривна на межбанке стремительно валится вниз

Курс гривны, Курс валют, Межбанк, Межбанковский валютный рынок
Гривны. Фото: bank.gov.ua
Гривны. Фото: bank.gov.ua

После того, как курс наличных доллара и евро взлетел в обменниках, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 14 коп. в четверг снизился на 7 коп. до 25,07 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,98-25,02 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 25,12-25,15 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,05-25,09 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,56% с 27,72 UAH/USD до 25,07 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз курса валют до конца года. Также Минэкономики улучшило прогноз инфляции с 6% до 5,5%. Кроме того, НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%. Ранее курс российского рубля откатился назад в киевских обменниках.

Тем временем НБУ повысил прогноз роста ВВП с 3% до 3,5% и сохранил прогноз инфляции, а Национальный банк после повышения в среду, понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 октября, на 4,79 коп. до 24,8925 UAH/USD.

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