Гривна на межбанке стремительно валится вниз

После того, как курс наличных доллара и евро взлетел в обменниках, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 14 коп. в четверг снизился на 7 коп. до 25,07 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,98-25,02 UAH\/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 25,12-25,15 UAH\/USD, после чего установились на уровне 25,05-25,09 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,56% с 27,72 UAH\/USD до 25,07 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз курса валют до конца года. Также Минэкономики улучшило прогноз инфляции с 6% до 5,5%. Кроме того, НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%. Ранее курс российского рубля откатился назад в киевских обменниках. Тем временем НБУ повысил прогноз роста ВВП с 3% до 3,5% и сохранил прогноз инфляции, а Национальный банк после повышения в среду, понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 октября, на 4,79 коп. до 24,8925 UAH\/USD.