Гривна снова падает: официальный курс валют на 24 октября

Национальный банк после повышения в среду, понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 октября, на 4,79 коп. до 24,8925 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 октября, на 13,06 коп. до 24,8446 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3204,3283 100 долларов США 2489,2529 100 швейцарских франков 2516,1723 1000 иен 229,528 10 российских рублей 3,9017 100 евро 2768,796

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 4 коп. в среду снизился на 14 коп. до 25,00 UAH/USD.

Также ранее, в среду, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 22 октября на 3,67 коп. до 25,0212 UAH/USD, курс покупки – понизился на 1,37 коп. до 24,6994 UAH/USD.

Кроме того, стало известно, что ряд киевских обменных пунктов незаконно обменивали валюту и сбывали фальшивые купюры.