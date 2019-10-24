Гривня на міжбанку стрімко валиться донизу

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,98-25,02 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 25,12-25,15 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,05-25,09 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,56% з 27,72 UAH/USD до 25,07 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, експерти дали прогноз курсу валют до кінця року. Також Мінекономіки поліпшило прогноз інфляції з 6% до 5,5%. Крім того, НБУ знизив облікову ставку з 16,5% до 15,5%. Раніше курс російського рубля опустився в київських обмінниках.

Тим часом НБУ підвищив прогноз зростання ВВП з 3% до 3,5% і зберіг прогноз інфляції, а Національний банк після підвищення в середу, знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 24 жовтня, на 4,79 коп. до 24,8925 UAH/USD.