Гривня на міжбанку стрімко валиться донизу

Після того, як курс готівкових долара і євро злетів в обмінниках, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 14 коп. у четвер знизився на 7 коп. до 25,07 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,98-25,02 UAH\/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 25,12-25,15 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 25,05-25,09 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,56% з 27,72 UAH\/USD до 25,07 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, експерти дали прогноз курсу валют до кінця року. Також Мінекономіки поліпшило прогноз інфляції з 6% до 5,5%. Крім того, НБУ знизив облікову ставку з 16,5% до 15,5%. Раніше курс російського рубля опустився в київських обмінниках. Тим часом НБУ підвищив прогноз зростання ВВП з 3% до 3,5% і зберіг прогноз інфляції, а Національний банк після підвищення в середу, знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 24 жовтня, на 4,79 коп. до 24,8925 UAH\/USD.