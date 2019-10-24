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24 октября 2019, четверг, 11:12 468
Финансы 2019-10-24T11:12:14+03:00
Українські Новини
Курс наличных доллара и евро взлетел в обменниках

Курс наличных доллара и евро взлетел в обменниках

Курс валют, курс доллара, Курс евро

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 23 октября на 10,67 коп. до 25,1157 UAH/USD, курс покупки – повысился на 10,23 коп. до 24,7983 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 10,82 коп. до 27,4720 UAH/EUR, курс продажи повысился на 8,44 коп. до 27,9500 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,7983 25,1157 27,4720 27,9500 3,39 3,98
Максимальный 24,9000 25,4000 27,6500 28,1500 3,83 5,00
Минимальный 24,6500 24,9500 27,0000 27,7000 2,30 3,85

Как сообщали Українські Новини, по прогнозам финансовых экспертов, национальная валюта будет продолжать опускаться еще ниже психологической отметки в 25 гривен за доллар, а гривна будет продолжать свое укрепление до конца года. Кроме того, Национальный банк после повышения в среду, понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 октября, на 4,79 коп. до 24,8925 UAH/USD.

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