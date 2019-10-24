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24 октября 2019, четверг, 14:45 93
Экономика 2019-10-24T14:46:10+03:00
Українські Новини
НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%

НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%

НБУ, Учетная ставка
Учетная ставка. Фото:news.dtkt.ua
Учетная ставка. Фото:news.dtkt.ua

Национальный банк снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%.

Об этом говорится в сообщении НБУ по результатам заседания монетарного комитета, передают Українськi Новини.

В сентябре 2019 потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 7,5% и была ниже прогноза, опубликованного в июльском инфляционном отчете.

Снижение инфляции продолжилось и в октябре, как свидетельствуют результаты предварительной оценки Национального банка.

В основе этой устойчивой тенденции - постепенное ослабление фундаментального давления на цены, признаком которого является стремительное замедление базовой инфляции.

Жесткая монетарная политика стала одной из причин укрепления обменного курса и улучшения инфляционных ожиданий.

Как сообщали Українськi Новини, с 4 марта 2015 года НБУ повысил учетную ставку с 19,5% до 30%.

Затем НБУ неоднократно сохранял учетную ставку на уровне 30%.

28 августа 2015 года НБУ снизил учетную ставку до 27%, а 25 сентября 2015 - до 22%.

С 22 апреля 2016 года Национальный банк снизил учетную ставку с 22% до 19%, 27 мая 2016 - с 19% до 18%, 24 июня - с 18% до 16,5%.

А тем временем, банкнота в тысячу гривен выйдет на этой неделе.

Также и инфляция в Украине замедлилась: цены на продукты, топливо и услуги растут медленнее.

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