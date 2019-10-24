НБУ повысил прогноз роста ВВП с 3% до 3,5% и сохранил прогноз инфляции

Национальный банк повысил в своем очередном макроэкономическом прогнозе прогноз роста валового внутреннего продукта с 3% до 3,5% в 2019 году и сохранил прогноз инфляции на уровне 6,3%.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

При этом прогноз роста ВВП на 2020 год улучшен с 3,2% до 3,5%, а в 2021 году – с 3,7% до 4%.

Кроме того, улучшен и прогноз по номинальному ВВП.

В 2019 он может составить 4 020 млрд гривен, в 2020 – 4 420 млрд гривен и в 2021 – 4 850 млрд гривен.

Ожидается, что инфляция снизится до 6,3% на конец этого года и в начале следующего войдет в целевой диапазон и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года.

Базовая инфляция будет замедляться до конца 2019 существеннее, чем прогнозировалось ранее, а цены на топливо будут оставаться ниже прошлогодних через прочный обменный курс гривны.

Дальнейшее замедление инфляции до 5% в 2020-2021 годах, как и в этом году прогнозируется аз-за достаточно жестких монетарных условий.

Даже при постепенном снижении учетной ставки ее реальное значение будет оставаться высоким, учитывая улучшение инфляционных ожиданий.

Как сообщали Українські Новини, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства улучшило прогноз роста ВВП с 3,3% до 3,7% в 2020 году.

Ранее Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's улучшило прогноз роста ВВП Украины с 2,5% до 3,2% в 2019 году.