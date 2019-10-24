Курс российского рубля откатился назад в киевских обменниках

В четверг, 24 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля 23 октября, упал на 4 копейки и составляет 3,44 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля упал на 2 копейки и составляет 3,99 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках Киева:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,44 3,97 Максимальный 3,72 5,00 Минимальный 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, по прогнозам финансовых экспертов, национальная валюта будет продолжать опускаться еще ниже психологической отметки в 25 гривен за доллар, а гривна будет продолжать свое укрепление до конца года. Кроме того, Национальный банк после повышения в среду, понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 октября, на 4,79 коп. до 24,8925 UAH/USD.

Тем временем, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 23 октября на 10,67 коп. до 25,1157 UAH/USD.