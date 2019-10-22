Минэкономики улучшило прогноз инфляции с 6% до 5,5%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства улучшило прогноз инфляции с 6% до 5,5% на конец 2020 года.

Об этом сообщил замминистра экономики Сергей Николайчук в ходе брифинга, передают Українські Новини.

"Минэкономики пересматривает прогноз инфляции в сторону уменьшения… На конец следующего года мы ожидаем уровень инфляции 5,5%", - сказал он.

При этом замминистра напомнил, что среднегодовой курс на 2020 год закладывался ранее на уровне 28,2 UAH/USD.

"Мы видим, что гривна является более крепкой через ряд фундаментальных факторов. В следующем году мы закладываем более низкий курс", - подчеркнул Николайчук.

По его словам, в текущем году МЭРТ также ожидает, что рост экономики ускорится до 3,5% вместо 3,3%, как прогнозировалось ранее.

Как сообщали Українські Новини, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства улучшило прогноз роста ВВП с 3,3% до 3,7% в 2020 году.

Ранее Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's улучшило прогноз роста ВВП Украины с 2,5% до 3,2% в 2019 году.