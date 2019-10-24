Верховный Суд отказал Шокину в восстановлении в должности генпрокурора

Кассационная административная палата Верховного суда отказала бывшему генпрокурору Виктору Шокину, который не явился в Верховный суд по иску о восстановлении генпрокурором, в восстановлении его в должности генпрокурора.

Такое решение огласила коллегия судей, передают Українськi Новини.

Таким образом Верховный суд отказал Шокину в пересмотре решения Высшего административного суда, который отказался восстановить его в должности генерального прокурора.

Решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда.

Как сообщали Українськi Новини, Шокин просит расследовать фальсификацию результатов голосования депутатов Рады за его отставку.

Ранее Шокин хотел через Верховный суд восстановиться в должности генпрокурора. В 2017 году Шокин подал иск в Высший административный суд о восстановлении в должности в связи с получением информации о подкупе депутатов Верховной Рады, которые голосовали за одобрение увольнения его с должности. 29 марта 2016 года Рада одобрила увольнение Шокина, 3 апреля 2016 года Президент Петр Порошенко уволил Шокина.



Ранее Верховный Суд перенес рассмотрение иска бывшего генпрокурора Шокина о восстановлении в должности. Также источник сообщил, что Шокин находится в Украине и не комментирует дело Байдена.