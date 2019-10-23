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Прес-конференція: "Пласт оголошує початок фандрейзингової кампанії зі збору 10,5 млн грн"

23 октября 2019, среда, 09:27 713
Кабмин 2019-10-23T09:34:55+03:00
Українські Новини
Кабмин сегодня проведет заседание

Кабмин сегодня проведет заседание

Кабмин, СМИ, Заседание, Брифинг, Алексей Гончарук
Кабмин
Кабмин

Кабинет Министров проведет заседание в среду, 23 октября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 11:00 и пройдет под председательством премьер-министра Алексея Гончарука.

При этом оно пройдет в закрытом для СМИ режиме. По итогам заседания планируется брифинг премьера, однако информации о времени брифинга на данный момент нет.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин упростил получение жилищных субсидий трем категориям населения

В Кабмине рассказали, кто получит субсидии, а министр социальной политики заявила, что финансирование субсидий сократят из-за роста доходов украинцев. Также команда Зеленского готовит всеобщую проверку субсидиантов.

Ранее Кабинет Министров утвердил государственную программу развития Карпат на 2020-2022 годы. 

Кроме того, Кабмин предлагает Верховной Раде запустить рынок земли.

Еще Кабинет Министров одобрил увольнение киевского и луганского губернаторов.

Тем времнем субсидии на зиму будут оформлять по-новому.

Больше новостей о: Кабмин СМИ Заседание Брифинг Алексей Гончарук

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