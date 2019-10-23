Кабмин сегодня проведет заседание

Кабинет Министров проведет заседание в среду, 23 октября.Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.Заседание начнется в 11:00 и пройдет под председательством премьер-министра Алексея Гончарука.При этом оно пройдет в закрытом для СМИ режиме. По итогам заседания планируется брифинг премьера, однако информации о времени брифинга на данный момент нет.Как сообщали Українськi Новини, Кабмин упростил получение жилищных субсидий трем категориям населения. В Кабмине рассказали, кто получит субсидии, а министр социальной политики заявила, что финансирование субсидий сократят из-за роста доходов украинцев. Также команда Зеленского готовит всеобщую проверку субсидиантов.Ранее Кабинет Министров утвердил государственную программу развития Карпат на 2020-2022 годы. Кроме того, Кабмин предлагает Верховной Раде запустить рынок земли.Еще Кабинет Министров одобрил увольнение киевского и луганского губернаторов.Тем времнем субсидии на зиму будут оформлять по-новому.