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21 октября 2019, понедельник, 11:39 482 Обновляется
Политика 2019-10-21T11:39:21+03:00
Українські Новини
Семья Гладковского внесла за него залог 10,6 млн гривен

Семья Гладковского внесла за него залог 10,6 млн гривен

Залог, Олег Гладковский
Первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский Фото: 112.ua
Первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский Фото: 112.ua

Семья бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, который продолжает голодать,  внесла за него залог 10,6 млн гривен. Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Руслан Волынец.

"Внесли (залог). Идет процесс оформления документов", - сказал он.

Гладковский пока остается в СИЗО, поскольку нет еще подтверждающих документов.  Залог внесла семья Гладковского.

Как сообщали Українськi Новини, 17 октября НАБУ задержало Гладковского.  Ранее НАБУ и САП просили суд арестовать Гладковского с залогом 100 миллионов гривен. Высший антикоррупционный суд арестовал Гладковского и установил залог в сумме 10,6 млн гривен. 

Ранее Гладковскому вручили два подозрения. Ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Также источник сообщил, что Гладковскому сообщено о подозрении по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации). 

19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Гладковского на 2 месяца и установил залог в размере 10,6 млн гривен. А Рябошапка уверен, что Гладковский не убежит после внесения залога.

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