Семья Гладковского внесла за него залог 10,6 млн гривен

Семья бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, который продолжает голодать, внесла за него залог 10,6 млн гривен. Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Руслан Волынец.

"Внесли (залог). Идет процесс оформления документов", - сказал он.

Гладковский пока остается в СИЗО, поскольку нет еще подтверждающих документов. Залог внесла семья Гладковского.

Как сообщали Українськi Новини, 17 октября НАБУ задержало Гладковского. Ранее НАБУ и САП просили суд арестовать Гладковского с залогом 100 миллионов гривен. Высший антикоррупционный суд арестовал Гладковского и установил залог в сумме 10,6 млн гривен.

Ранее Гладковскому вручили два подозрения. Ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Также источник сообщил, что Гладковскому сообщено о подозрении по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации).

19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Гладковского на 2 месяца и установил залог в размере 10,6 млн гривен. А Рябошапка уверен, что Гладковский не убежит после внесения залога.