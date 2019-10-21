Сім'я Гладковського внесла за нього заставу 10,6 млн гривень

Сім'я колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського, який продовжує голодувати, внесла за нього заставу 10,6 млн гривень. Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Руслан Волинець.

"Внесли (застава). Йде процес оформлення документів", - сказав він.

Гладковський поки залишається в СІЗО, оскільки немає ще підтвердних документів. Застава внесла родина Гладковського.

Як повідомляли Українські Новини, 17 жовтня НАБУ затримало Гладковського. Раніше НАБУ і САП просили суд заарештувати Гладковського із заставою 100 мільйонів гривень. Вищий антикорупційний суд заарештував Гладковського і встановив заставу в сумі 10,6 млн гривень.

Раніше Гладковскому вручили два підозри. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу. Також джерело повідомило, що Гладковскому повідомлено про підозру у статті 366-1 (декларування недостовірної інформації).

19 жовтня Вищий антикорупційний суд заарештував Гладковського на 2 місяці і встановив заставу в розмірі 10,6 млн гривень. А Рябошапка впевнений, що Гладковський не втече після внесення застави.