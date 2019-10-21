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21 жовтня 2019, понеділок, 11:39 34
Політика 2019-10-21T15:30:03+03:00
Українські Новини
Сім'я Гладковського внесла за нього заставу 10,6 млн гривень

Сім'я Гладковського внесла за нього заставу 10,6 млн гривень

Олег Гладковский, Грошова застава, сізо
Перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський Фото: 112.ua
Перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський Фото: 112.ua

Сім'я колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського, який продовжує голодувати, внесла за нього заставу 10,6 млн гривень. Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Руслан Волинець.

"Внесли (застава). Йде процес оформлення документів", - сказав він.

Гладковський поки залишається в СІЗО, оскільки немає ще підтвердних документів. Застава внесла родина Гладковського.

Як повідомляли Українські Новини, 17 жовтня НАБУ затримало Гладковського. Раніше НАБУ і САП просили суд заарештувати Гладковського із заставою 100 мільйонів гривень. Вищий антикорупційний суд заарештував Гладковського і встановив заставу в сумі 10,6 млн гривень.

Раніше Гладковскому вручили два підозри. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу. Також джерело повідомило, що Гладковскому повідомлено про підозру у статті 366-1 (декларування недостовірної інформації).

19 жовтня Вищий антикорупційний суд заарештував Гладковського на 2 місяці і встановив заставу в розмірі 10,6 млн гривень. А Рябошапка впевнений, що Гладковський не втече після внесення застави.

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