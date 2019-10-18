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18 октября 2019, пятница, 06:35 1609 Инфографика
Экономика 2019-10-18T06:35:01+03:00
Українські Новини
Пенсии "перевалили" за 10 тысяч гривен: как изменились выплаты и у скольких - самые высокие

Пенсии "перевалили" за 10 тысяч гривен: как изменились выплаты и у скольких - самые высокие

Пенсии, Пенсионеры, Социальные выплаты, Пенсия, Повышение пенсий
Пенсии. Фото: censor.net
Пенсии. Фото: censor.net

За последние три месяца в Украине выросли пенсии. При этом размер средней пенсии повысился на 14 гривен – до 3019 гривен в месяц. За период с июля по сентябрь денежное обеспечение по возрасту увеличилось на 7 гривен – до 3016 гривен в месяц, сообщает "Сегодня".

При этом, по подсчетам Пенсионного фонда, почти половина всех пожилых украинцев получают ежемесячно 1,5-2 тысячи гривен. 75 тысяч человек имеют выплаты, которые меньше этой суммы. И 245 тысяч пенсионеров получают больше 10 тысяч гривен.

Инфографика: Инфографика: "Сегодня"

Раньше Українські Новини писали, сколько Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий и субсидий. Также показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился.

Также стало известно, как вырастут пенсионные выплаты в следующем году. Кроме того, в Украине массово проверяют пенсионеров - кого могут заставить вернуть деньги.

Тем временем министерство иностранных дел пообещало возобновить выплату пенсий на Донбассе и меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда.

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