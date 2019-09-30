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30 сентября 2019, понедельник, 16:56 88
Президент 2019-09-30T17:00:22+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил Данилюка

Зеленский уволил Данилюка

Александр Данилюк. Фото: 24 канал
Александр Данилюк. Фото: 24 канал

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) после того, как СМИ писали, что у Данилюка возник конфликст с Богданом.

Об этом говорится в указе №724 от 30 сентября, передают Українськi Новини.

Причины увольнения в документе не указаны, однако перед началом рабочего визита Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций Данилюк написал заявление об отставке.

Указа о назначении нового секретаря СНБО или назначении Данилюка на другую должность на сайте Президента пока нет.

28 мая Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО. До этого Данилюк был одним из основных экспертов избирательного штаба Зеленского.

Как сообщали Українські Новини, НАБУ возьмется за Данилюка. Также НАПК нашло недостоверные факты в декларации Данилюка. В пресс-службе Данилюка заявили, что он находится на рабочем месте и не подавал в отставку.

Ранее в СМИ появилась информация, что Данилюк подал в отставку и может быть назначен послом в Великобритании или США.  

Также в СМИ появилось заявление главы Офиса президента Андрея Богдана о своем увольнении. Вскоре Богдан подтвердил, что такое заявление написал. Также президент Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды написали такие заявления сразу же после прихода во власть.

Больше новостей о: Александр Данилюк Президент Украины Владимир Зеленский Увольнение с должности Секретарь СНБО

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