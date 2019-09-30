Зеленский уволил Данилюка

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) после того, как СМИ писали, что у Данилюка возник конфликст с Богданом.\r\nОб этом говорится в указе №724 от 30 сентября, передают Українськi Новини.\r\nПричины увольнения в документе не указаны, однако перед началом рабочего визита Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций Данилюк написал заявление об отставке.\r\nУказа о назначении нового секретаря СНБО или назначении Данилюка на другую должность на сайте Президента пока нет.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n28 мая Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО. До этого Данилюк был одним из основных экспертов избирательного штаба Зеленского.\r\nКак сообщали Українські Новини, НАБУ возьмется за Данилюка. Также НАПК нашло недостоверные факты в декларации Данилюка. В пресс-службе Данилюка заявили, что он находится на рабочем месте и не подавал в отставку.\r\nРанее в СМИ появилась информация, что Данилюк подал в отставку и может быть назначен послом в Великобритании или США. \r\nТакже в СМИ появилось заявление главы Офиса президента Андрея Богдана о своем увольнении. Вскоре Богдан подтвердил, что такое заявление написал. Также президент Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды написали такие заявления сразу же после прихода во власть.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n