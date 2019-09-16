СНБО из госбюджета в следующем году хотят выделить более 28 млрд гривен

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде выделить 28,2 млрд гривен Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) в 2020 году.

Об этом говорится в законопроекте о государственном бюджете на 2020 год №2000, зарегистрированном в парламенте 15 сентября, передают Українські Новини.

В 2019 году бюджет предусматривает 177,7 млн гривен для СНБО.

С 2014 по 2019 год расходы на совет выросли на 31,6% с 135 млн до 177,7 млн.

На следующий год Аппарату СНБО предлагается выделить аналогичную сумму – 177,7 млн гривен.

В то же время Кабмин предлагает предусмотреть для СНБО еще почти 28 млрд гривен нераспределенных расходов на национальную безопасность и оборону.

Как сообщали Українськi Новини, заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка, который задекларировал задекларировал 1 млн гривен доходов от ЕБРР, за август составила 65 тыс. гривен, в то время как одного из его заместителей, Сергея Кривоноса, - 147 тыс. гривен.

Ранее Зеленский ввел Гончарука, Разумкова и Загороднюка в состав СНБО.