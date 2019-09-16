СНБО из госбюджета в следующем году хотят выделить более 28 млрд гривен

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде выделить 28,2 млрд гривен Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) в 2020 году.\r\nОб этом говорится в законопроекте о государственном бюджете на 2020 год №2000, зарегистрированном в парламенте 15 сентября, передают Українські Новини.\r\nВ 2019 году бюджет предусматривает 177,7 млн гривен для СНБО.\r\nС 2014 по 2019 год расходы на совет выросли на 31,6% с 135 млн до 177,7 млн.\r\nНа следующий год Аппарату СНБО предлагается выделить аналогичную сумму – 177,7 млн гривен.\r\nВ то же время Кабмин предлагает предусмотреть для СНБО еще почти 28 млрд гривен нераспределенных расходов на национальную безопасность и оборону.\r\nКак сообщали Українськi Новини, заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка, который задекларировал задекларировал 1 млн гривен доходов от ЕБРР, за август составила 65 тыс. гривен, в то время как одного из его заместителей, Сергея Кривоноса, - 147 тыс. гривен.\r\nРанее Зеленский ввел Гончарука, Разумкова и Загороднюка в состав СНБО.