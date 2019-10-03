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03 октября 2019, четверг, 16:49 558
Политика 2019-10-03T16:50:52+03:00
Українські Новини
Данилюк назвал причиной своего увольнения ситуацию вокруг Приватбанка

Данилюк назвал причиной своего увольнения ситуацию вокруг Приватбанка

Александр Данилюк. Фото: 24 канал
Александр Данилюк. Фото: 24 канал

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк называет причиной своего увольнения ситуацию вокруг Приватбанка.

Об этом он сообщил в интервью "ВВС Украина", передают Українськi Новини.

"Было несколько факторов, но последней каплей были события вокруг Приватбанка. В течение последних недель произошли события, которые вызвали огромный резонанс. Это касается и обысков в Приватбанке, и поджога машины и дома (бывшего главы Национального банка) Валерии Гонтаревой", - сказал Данилюк.

Экс-секретарь СНБО заявил, что он не мог не реагировать на данную ситуацию, так как во время предвыборной кампании обещал, что "будет делать все, чтобы влияние (бывшего владельца Приватбанка Игоря) Коломойского в Украине было ограниченным".

Как сообщали Українські Новини, Данилюк отказался от должности посла в США.

30 сентября Президент Владимир Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО.


Ранее СМИ писали, что Данилюк уволился из-за ссоры с Богданом

Тем временем в декларации Данилюка нашли недостоверные факты

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