подписаться на рассылку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
14 октября 2019, понедельник, 17:20 626
Общество 2019-10-14T17:44:41+03:00
Українські Новини
Марш УПА завершился у Офиса Президента

Марш УПА завершился у Офиса Президента

Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве

Марш УПА завершился у Офиса Президента.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Акция началась в 14:30 в парке Шевченко и завершилась на ул. Банковой у Офиса Президента.

В марше приняли участие 12- 15 тыс. активистов, преимущественно членов националистических партий "Свобода", "Нацкорпус" и "Правый сектор".

Они провели митинг у Офиса Президента с требованием не открывать рынок земли.

Конфликты не зафиксированы.

Как сообщали Українськi Новини, в 14:00 около 12 тыс. активистов провели вече и начали марш УПА в центре Киева. Позже возле Офиса Президента "Правый сектор" обклеил здание ОП портретами воинов, которые погибли в АТО


Уже в 16:00 около 5 тыс. активистов начали "марш против капитуляции" в центре Киева

Кроме того, в Киеве уже закончился марш в поддержку Маркива

Из-за шествий и футбола в Киеве ограничат движение транспорта.

Ранее Посольство США призывало украинцев провести День защитников Украины без насилия. А Зеленский призвал на День защитника не поддаваться на провокации




Больше новостей о: Киев Марш УПА День защитника Украины

Архив
Новости
Тысячи активистов завершили "марш против капитуляции" и начали митинг на Майдане Незалежности 17:53
Марш УПА завершился у Офиса Президента 17:20
В Киеве проходит многотысячный митинг "Нет капитуляции": прямая трансляция 16:54 Обновляется
На ступени синагоги в Киеве подбросили "окровавленное" чучело с фото Коломойского 16:37
ОП обклеили портретами погибших воинов АТО
"Правый сектор" обклеил Офис Президента портретами погибших воинов АТО 16:07
больше новостей
Переход на зимнее время-2019: когда украинцы переведут стрелки часов 06:40
Усик против Уизерспуна. Скриншот видео Интера
Усик на бой с Уизерспуном надел шорты с надписью надписью Симферополь. Украина 12:43
В НАТО отклонили доклад о санкциях против стран-агрессоров после замечаний украинской делегации 13:15
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
После уверенного повышения доллар снова обвалился за неделю 06:00
больше новостей
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
Американский ракетный эсминец с "Томагавками" вошел в акваторию Черного моря 11:15
Переход на зимнее время-2019: когда украинцы переведут стрелки часов 06:40
Зеленский призвал украинцев в День защитника не поддаваться на провокации 19:45
Михаил Чаплыга: Рябошапка заподозрил Лукаш в написании стратегии по евроинтеграции, которая реализована на 90% 19:47
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok