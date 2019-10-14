Марш УПА завершился у Офиса Президента.\r\nОб этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\nАкция началась в 14:30 в парке Шевченко и завершилась на ул. Банковой у Офиса Президента.\r\nВ марше приняли участие 12- 15 тыс. активистов, преимущественно членов националистических партий "Свобода", "Нацкорпус" и "Правый сектор".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОни провели митинг у Офиса Президента с требованием не открывать рынок земли.\r\nКонфликты не зафиксированы.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в 14:00 около 12 тыс. активистов провели вече и начали марш УПА в центре Киева. Позже возле Офиса Президента "Правый сектор" обклеил здание ОП портретами воинов, которые погибли в АТО. Уже в 16:00 около 5 тыс. активистов начали "марш против капитуляции" в центре Киева. Кроме того, в Киеве уже закончился марш в поддержку Маркива. Из-за шествий и футбола в Киеве ограничат движение транспорта.Ранее Посольство США призывало украинцев провести День защитников Украины без насилия. А Зеленский призвал на День защитника не поддаваться на провокации.