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14 октября 2019, понедельник, 16:07 784
Общество 2019-10-14T16:08:41+03:00
Українські Новини
"Правый сектор" обклеил Офис Президента портретами погибших воинов АТО

"Правый сектор" обклеил Офис Президента портретами погибших воинов АТО

Активисты обклеили здание Офиса Президента портретами погибших воинов АТО.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Около 15:30 участники марша УПА приблизились к Офису Президента на ул. Банковой.

Колонна "Правого сектора" достала портреты погибших воинов АТО и обклеила ими парадный вход в Офис Президента.

Также на ул. Банковой начался митинг. Конфликтов не зафиксировано.

Непосредственно вход в здание Офиса Президента охраняют только 6 полицейских.


ОП обклеили портретами погибших воинов АТО.
ОП обклеили портретами погибших воинов АТО.
ОП обклеили портретами погибших воинов АТО.
ОП обклеили портретами погибших воинов АТО.
ОП обклеили портретами погибших воинов АТО.
ОП обклеили портретами погибших воинов АТО.
ОП обклеили портретами погибших воинов АТО.
ОП обклеили портретами погибших воинов АТО.

Как сообщали Українськi Новини, в 14:30 около 12 тыс. активистов провели вече и начали марш УПА в центре Киева

Ранее Посольство США призывало украинцев провести День защитников Украины без насилия. А Зеленский призвал на День защитника не поддаваться на провокации

Также стало известно, что в Киеве ограничат движение транспорта из-за шествий и футбола

Кроме того, 14 октября в Киеве пройдет два марша: в честь 77-летия УПА и против капитуляции.

В свою очередь Генштаб усилил охрану военных объектов во избежание провокаций 12-14 октября

Тем временем в Киеве уже прошел марш в поддержку Маркива




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