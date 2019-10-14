"Правый сектор" обклеил Офис Президента портретами погибших воинов АТО

Активисты обклеили здание Офиса Президента портретами погибших воинов АТО.\r\nОб этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\nОколо 15:30 участники марша УПА приблизились к Офису Президента на ул. Банковой.\r\nКолонна "Правого сектора" достала портреты погибших воинов АТО и обклеила ими парадный вход в Офис Президента.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже на ул. Банковой начался митинг. Конфликтов не зафиксировано.\r\nНепосредственно вход в здание Офиса Президента охраняют только 6 полицейских.[gallery-6069]\r\nКак сообщали Українськi Новини, в 14:30 около 12 тыс. активистов провели вече и начали марш УПА в центре Киева. \r\nРанее Посольство США призывало украинцев провести День защитников Украины без насилия. А Зеленский призвал на День защитника не поддаваться на провокации. Также стало известно, что в Киеве ограничат движение транспорта из-за шествий и футбола. Кроме того, 14 октября в Киеве пройдет два марша: в честь 77-летия УПА и против капитуляции.В свою очередь Генштаб усилил охрану военных объектов во избежание провокаций 12-14 октября. Тем временем в Киеве уже прошел марш в поддержку Маркива. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n