"Правый сектор" обклеил Офис Президента портретами погибших воинов АТО

Активисты обклеили здание Офиса Президента портретами погибших воинов АТО.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Около 15:30 участники марша УПА приблизились к Офису Президента на ул. Банковой.

Колонна "Правого сектора" достала портреты погибших воинов АТО и обклеила ими парадный вход в Офис Президента.

Также на ул. Банковой начался митинг. Конфликтов не зафиксировано.

Непосредственно вход в здание Офиса Президента охраняют только 6 полицейских.



