В Киеве прошел Марш в поддержку Маркива

Сегодня возле Министерства иностранных дел в Киеве активисты, друзья и родные нацгвардейца Виталия Маркива, которого в июле итальянский суд приговорил к 24 годам заключения вышли на акцию протеста. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".\r\nУчастники акции передали обращение в Министерство иностранных дел с требованием активизации процесса освобождения Виталия Маркива.\r\nАкцию также посетил экс-узник Кремля, украинский режисер Олег Сенцов.\r\nПосле этого колонна участников акции отправилась к посольству Италии, где состоялась ее вторая часть и передача обращения с призывом к итальянским властям освободить нацгвардейца.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nМарш защитника Маркива. Фото: Цензор.нет\r\nКак сообщали Українські Новини,обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе Виталия Маркива суд города Павиа (Италия) приговорил к 24 годам лишения свободы военнослужащего Национальной гвардии.\r\nПосле чего Президент Владимир Зеленский в ходе переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте обсудил вынесенный приговор украинскому военному Виталию Маркиву и санкции против России.