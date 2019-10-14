В Киеве прошел Марш в поддержку Маркива

Сегодня возле Министерства иностранных дел в Киеве активисты, друзья и родные нацгвардейца Виталия Маркива, которого в июле итальянский суд приговорил к 24 годам заключения вышли на акцию протеста. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

Участники акции передали обращение в Министерство иностранных дел с требованием активизации процесса освобождения Виталия Маркива.

Акцию также посетил экс-узник Кремля, украинский режисер Олег Сенцов.

После этого колонна участников акции отправилась к посольству Италии, где состоялась ее вторая часть и передача обращения с призывом к итальянским властям освободить нацгвардейца.

Марш защитника Маркива. Фото: Цензор.нет

Как сообщали Українські Новини,обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе Виталия Маркива суд города Павиа (Италия) приговорил к 24 годам лишения свободы военнослужащего Национальной гвардии.

После чего Президент Владимир Зеленский в ходе переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте обсудил вынесенный приговор украинскому военному Виталию Маркиву и санкции против России.