В Киеве проходит многотысячный митинг "Нет капитуляции": прямая трансляция

Сегодня, 14 октября, в День Покрова Пресвятой Богородицы и Дня зищитника Украины около 5 тыс. активистов начали "марш против капитуляции" в центре Киева.\r\nОб этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\nКолонна активистов, преимущественно из "Нацкорпуса", выдвинулась из парка Шевченко в 16:10.\r\nМитингующие выступают против отвода войск и согласования Украиной "формулы Штайнмайера".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nОни намерены пройти по Крещатику, ул. Институтской, и провести митинг у Офиса Президента.[gallery-6070]\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, в 14:00 около 12 тыс. активистов провели вече и начали марш УПА в центре Киева.Когда участники марша дошли к Офису Президента, "Правый сектор" обклеил здание ОП портретами погибших воинов АТО. Кроме того, в Киеве уже прошел марш в поддержку Маркива. Ранее стало известно, что в Киеве ограничат движение транспорта из-за шествий и футбола. А Генштаб усилил охрану военных объектов во избежание провокаций 12-14 октября. Тем временем Зеленский призвал на День защитника не поддаваться на провокации. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n