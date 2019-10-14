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14 октября 2019, понедельник, 16:54 2281 Обновляется
Общество 2019-10-14T18:02:31+03:00
Українські Новини
В Киеве проходит многотысячный митинг "Нет капитуляции": прямая трансляция

В Киеве проходит многотысячный митинг "Нет капитуляции": прямая трансляция

Сегодня, 14 октября, в День Покрова Пресвятой Богородицы и Дня зищитника Украины около 5 тыс. активистов начали "марш против капитуляции" в центре Киева.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Колонна активистов, преимущественно из "Нацкорпуса", выдвинулась из парка Шевченко в 16:10.

Митингующие выступают против отвода войск и согласования Украиной "формулы Штайнмайера".

Они намерены пройти по Крещатику, ул. Институтской, и провести митинг у Офиса Президента.


Марш против капитуляции
Марш против капитуляции
Марш против капитуляции
Марш против капитуляции
Марш против капитуляции
Марш против капитуляции
Марш против капитуляции
Марш против капитуляции

Как сообщали Українськi Новини, в 14:00 около 12 тыс. активистов провели вече и начали марш УПА в центре Киева.

Когда участники марша дошли к Офису Президента, "Правый сектор" обклеил здание ОП портретами погибших воинов АТО

Кроме того, в Киеве уже прошел марш в поддержку Маркива

Ранее стало известно, что в Киеве ограничат движение транспорта из-за шествий и футбола

А Генштаб усилил охрану военных объектов во избежание провокаций 12-14 октября

Тем временем Зеленский призвал на День защитника не поддаваться на провокации





Больше новостей о: Киев Митинг Покров Пресвятой Богородицы День защитника Украины Марш против капитуляции

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