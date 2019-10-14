В Киеве проходит многотысячный митинг "Нет капитуляции": прямая трансляция

Сегодня, 14 октября, в День Покрова Пресвятой Богородицы и Дня зищитника Украины около 5 тыс. активистов начали "марш против капитуляции" в центре Киева.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Колонна активистов, преимущественно из "Нацкорпуса", выдвинулась из парка Шевченко в 16:10.

Митингующие выступают против отвода войск и согласования Украиной "формулы Штайнмайера".

Они намерены пройти по Крещатику, ул. Институтской, и провести митинг у Офиса Президента.



