Флаги "Правого сектора" и "Нацкорпуса": в Киеве проходит марш УПА

Около 12 тыс. активистов провели вече и начали марш УПА в центре Киева.\r\nОб этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\nВече в парке Шевченко началось около 13:30.\r\nВыступали лидеры националистических партий и организаций, в частности, глава "Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок и лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТак, Билецкий во время своего выступления призвал патриотов не допустить разведения войск на Донбассе, а также открытия рынка земли.\r\nОн считает, что Украина в течение прошедшего года очень сильно приблизилась к победе в войне с РФ, отвоевывая по километру землю на Донбассе.\r\nБилецкий считает, что подписание "плана Штайнмайера" приведет к капитуляции, а не победе Украины.\r\nПосле выступлений около 14:40 началось шествие в честь праздника Покрова и годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nМитингующие намерены пройти по ул. Богдана Хмельницкого, Крещатику и Грушевского и завершить марш около Верховной Рады.\r\nАктивисты держат партийные флаги "Свободы", "Правого сектора" и "Нацкорпуса" и плакаты против "продажи земли".\r\nНа 16:00 в центре Киева запланирована другая акция - "марш против капитуляции".[gallery-6067]\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Киеве ограничат движение транспорта из-за шествий и футбола. Также стало известно, что 14 октября в Киеве пройдет два марша: в честь 77-летия УПА и против капитуляции.Кроме того, в Киеве уже прошел марш в поддержку Маркива. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n