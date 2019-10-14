Флаги "Правого сектора" и "Нацкорпуса": в Киеве проходит марш УПА

Около 12 тыс. активистов провели вече и начали марш УПА в центре Киева.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Вече в парке Шевченко началось около 13:30.

Выступали лидеры националистических партий и организаций, в частности, глава "Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок и лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий.

Так, Билецкий во время своего выступления призвал патриотов не допустить разведения войск на Донбассе, а также открытия рынка земли.

Он считает, что Украина в течение прошедшего года очень сильно приблизилась к победе в войне с РФ, отвоевывая по километру землю на Донбассе.

Билецкий считает, что подписание "плана Штайнмайера" приведет к капитуляции, а не победе Украины.

После выступлений около 14:40 началось шествие в честь праздника Покрова и годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА).

Митингующие намерены пройти по ул. Богдана Хмельницкого, Крещатику и Грушевского и завершить марш около Верховной Рады.

Активисты держат партийные флаги "Свободы", "Правого сектора" и "Нацкорпуса" и плакаты против "продажи земли".

На 16:00 в центре Киева запланирована другая акция - "марш против капитуляции".



