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14 октября 2019, понедельник, 15:01 1064
Общество 2019-10-14T15:50:10+03:00
Українські Новини
Флаги "Правого сектора" и "Нацкорпуса": в Киеве проходит марш УПА

Флаги "Правого сектора" и "Нацкорпуса": в Киеве проходит марш УПА

Около 12 тыс. активистов провели вече и начали марш УПА в центре Киева.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Вече в парке Шевченко началось около 13:30.

Выступали лидеры националистических партий и организаций, в частности, глава "Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок и лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий.

Так, Билецкий во время своего выступления призвал патриотов не допустить разведения войск на Донбассе, а также открытия рынка земли.

Он считает, что Украина в течение прошедшего года очень сильно приблизилась к победе в войне с РФ, отвоевывая по километру землю на Донбассе.

Билецкий считает, что подписание "плана Штайнмайера" приведет к капитуляции, а не победе Украины.

После выступлений около 14:40 началось шествие в честь праздника Покрова и годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА).

Митингующие намерены пройти по ул. Богдана Хмельницкого, Крещатику и Грушевского и завершить марш около Верховной Рады.

Активисты держат партийные флаги "Свободы", "Правого сектора" и "Нацкорпуса" и плакаты против "продажи земли".

На 16:00 в центре Киева запланирована другая акция  - "марш против капитуляции".


Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве
Марш УПА в Киеве

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве ограничат движение транспорта из-за шествий и футбола

Также стало известно, что 14 октября в Киеве пройдет два марша: в честь 77-летия УПА и против капитуляции.

Кроме того, в Киеве уже прошел марш в поддержку Маркива



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