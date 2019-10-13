Зеленский призвал украинцев в День защитника не поддаваться на провокации

Президент Владимир Зеленский призывает в национальный праздник Дня защитника Украины не поддаваться на провокации, быть сплоченными и выражать уважение. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



"Завтра - наш украинский национальный праздник. Давайте в этот день не делать своими же руками подарков для наших недругов. Они мечтают увидеть в наших рядах распри, ссоры и хаос. И очень боятся, что украинцы будут единственными и сплоченными. Потому что тогда - мы сильны. Потому что тогда - непобедимы", - написал Президент.

В своем обращении Зеленский призывает украинцев в День защитника выразить уважение и благодарность военным, добровольцам, медикам, волонтерам, а также военным журналистам, дипломатам и семьям погибших.

Касательно запланированных акций Президент призывает правоохранителей уважать право на мирные собрания, а участников акций он уверяет в отсутствии поводов для подозрения в капитуляции.

"14 октября в столице будет много ветеранов и добровольцев. Понимаю ваш страх по дальнейшему урегулированию ситуации на Донбассе. Вы совершенно справедливо не хотите, чтобы то, за что вы воевали, оказалось бесполезным. И не допустите, чтобы память о погибших боевых побратимов и сестер были преданы. Обещаю вам как Президент Украины и Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил, и я никогда этого не допущу", - пишет политик.

Президент просит всех участников акций 14 октября соблюдать закон и общественный порядок.

Как сообщали Українськi Новини, Генштаб усилил охрану военных объектов во избежание провокаций 12-14 октября.



Кроме того, посольство США посоветовало своим гражданам держаться подальше от марша УПА 14 октября.

Тем временем в День защитника метро изменит работу, центральные станции ограничат на вход.





